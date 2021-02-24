Денис Беринчик планирует сразиться с Лопесом в 2022 году

"Я в очереди, как и все мировые боксеры", – сказал украинский боксер.

Украинский боксер Денис Беринчик, выступающий в легком весе, заявил, что планирует встретиться в ринге с абсолютным чемпионом мира Теофимо Лопесом в 2022 году.

Об этом сообщает Суспильне: Спорт.

"Непонятно, будет ли реванш у Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом… Я в очереди, как и все мировые боксеры. Думаю, что бой с Теофимо Лопесом состоится в 2022 году. Поскольку он является абсолютным чемпионом мира, у него есть время отстаивать пояса с кем он хочет и как", – сказал Беринчик.

В настоящее время украинский боксер не является официальным претендентом на чемпионский титул, для этого ему необходимо провести бой с рейтинговым боксером.

"А я пока неофициальный претендент. Пока не назначен бой, чтобы я стал официальным. Я пока 3-й номер в рейтинге WBO и думаю, что в 2022 году состоится бой с Лопесом", – сказал Беринчик.

Свой следующий бой украинец проведет 21 марта против чилийского боксера Хосе Санчеса. В нем он будет защищать титул интернационального чемпиона WBO.

Напомним, в декабре 2018 года украинский легковес Денис Беринчик завоевал вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBO International, одержав досрочную победу над филиппинцем Росеки Кристобалем.