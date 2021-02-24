Денис Берінчик планує битися з Лопесом у 2022 році

"Я в черзі, як і всі світові боксери", — сказав український боксер.

Український боксер Денис Берінчик, який виступає в легкій вазі, заявив, що планує зустрітися в рингу з абсолютним чемпіоном світу Теофімо Лопесом у 2022 році.

Про це повідомляє Суспільне: Спорт.

"Незрозуміло, чи буде реванш у Василя Ломаченка з Теофімо Лопесом… Я в черзі, як і всі світові боксери. Думаю, що бій з Теофімо Лопесом відбудеться у 2022 році. Оскільки він є абсолютним чемпіоном світу, у нього є час відстоювати пояси з ким він хоче і як", — сказав Берінчик.

Наразі український боксер не є офіційним претендентом на чемпіонський титул, для цього йому необхідно провести бій з рейтинговим боксером.

"А я поки неофіційний претендент. Ще не призначений бій, щоб я став офіційним. Я поки 3-й номер у рейтингу WBO і думаю, що у 2022 році відбудеться бій з Лопесом", — сказав Берінчик.

Свій наступний бій українець проведе 21 березня проти чилійського боксера Хосе Санчеса. У ньому він буде захищати титул інтернаціонального чемпіона WBO.

Нагадаємо: у грудні 2018 року український легкоатлет Денис Берінчик завоював вакантний титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO International, здобувши дострокову перемогу над філіппінцем Росекі Кристобалем.