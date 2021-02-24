ЧЕ-2021 по легкой атлетике в помещении: российских спортсменов не допустили к выступлениям

Международная ассоциация легкоатлетических федераций не предоставила им нейтральный статус.

Российские легкоатлеты не смогут принять участие в чемпионате Европы 2021 года в помещении, который пройдет с 5 по 7 марта в польском Торуне.

Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не выдала спортсменам из РФ нейтральный статус для допуска к соревнованиям.

В ВФЛА заявили, что организация сделала всё возможное для участия чистых спортсменов в соревнованиях, но возможность присвоения россиянам нейтрального статуса будет рассмотрена на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации не ранее 17 марта.

"Таким образом, россияне не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении", – говорится в сообщении.

Напомним, спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) запретил российским спортсменам выступать под государственным флагом РФ на международных соревнованиях до декабря 2022 года. Такое решение вынесено по результатам слушаний между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по допинговым нарушениям.