ЧЄ-2021 з легкої атлетики в приміщенні: російських спортсменів не допустили до виступів

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій не надала їм нейтрального статусу.

Російські легкоатлети не зможуть взяти участь у чемпіонаті Європи 2021 року в приміщенні, який пройде з 5 по 7 березня в польському Торуні

Про це повідомляється на сайті Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) не видала спортсменам з РФ нейтральний статус для допуску до змагань.

У ВФЛА заявили, що організація зробила все можливе для участі чистих спортсменів у змаганнях, але можливість присвоєння росіянам нейтрального статусу буде розглянута на раді Всесвітньої легкоатлетичної асоціації не раніше 17 березня.

"Таким чином росіяни не зможуть взяти участь у чемпіонаті Європи в приміщенні", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо: спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) заборонив російським спортсменам виступати під державним прапором РФ на міжнародних змаганнях до грудня 2022 року. Таке рішення винесено за результатами слухань між Російським антидопінговим агентством (РУСАДА) і Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) з допінгових порушень.