Мадридский "Реал" стал первым в истории клубом, сыгравшим 100 матчей в плей-офф ЛЧ

Королевский клуб выигрывал Лигу чемпионов 7 раз, а до этого еще 6 раз становился обладателем Кубка европейских чемпионов.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский "Реал" обыграл в Бергамо "Аталанту" со счетом 1:0, стал 100-м для "королевского клуба" в плей-офф турнира.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

По этому показателю на втором месте в списке расположилась мюнхенская "Бавария" – 97 матчей, а третью строчку занимает каталонская "Барселона" – 96 игр.

После смены формата розыгрыша Кубка европейских чемпионов (с 1992 года) "Реал" выигрывал Лигу чемпионов 7 раз. Во всех 25 кампаниях в Лиге чемпионов мадридский клуб смог преодолеть барьер группового этапа, что является уникальным достижением.

Помимо побед в Лиге чемпионов, "Реал" еще 6 раз Кубок европейских чемпионов. 13 выигранных титулов делают мадридский клуб безоговорочным лидером. У ближайшего преследователя – итальянского "Милана" – 7 таких побед (4 – в Кубке европейских чемпионов и 3 – в Лиге чемпионов).

Ответный матч между "Реалом" и "Аталантой" запланирован на 16 марта.

Отметим, по итогам 2020 года мадридский "Реал" возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира. Его стоимость оценивается в 1,419 миллиарда евро. При этом, по сравнению с прошлым годом сумма уменьшилась на 13,8 процента.