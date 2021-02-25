Мадридський "Реал" став першим в історії клубом, що зіграв 100 матчів у плей-оф ЛЧ

Королівський клуб вигравав Лігу чемпіонів 7 разів, а до цього ще 6 разів ставав володарем Кубку європейських чемпіонів.

Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якому мадридський "Реал" обіграв у Бергамо "Аталанту" з рахунком 1: 0, став 100-м для "королівського клубу" в плей-оф турніру.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

За цим показником на другому місці в списку мюнхенська "Баварія" — 97 матчів, а третю сходинку посідає каталонська "Барселона" — 96 ігор.

Після зміни формату розіграшу Кубку європейських чемпіонів (з 1992 року) "Реал" вигравав Лігу чемпіонів 7 разів. У всіх 25 кампаніях у Лізі чемпіонів мадридський клуб зміг подолати бар'єр групового етапу, що є унікальним досягненням.

Крім перемог у Лізі чемпіонів, "Реал" ще 6 разів перемагав у Кубку європейських чемпіонів. 13 виграних титулів роблять мадридський клуб беззаперечним лідером. У найближчого переслідувача — італійського "Мілану" — 7 таких перемог (4 — у Кубку європейських чемпіонів і 3 — у Лізі чемпіонів).

Матч-відповідь між "Реалом" і "Аталантою" запланований на 16 березня.

Зазначимо, що, за підсумками 2020 року, мадридський "Реал" очолив рейтинг найдорожчих футбольних брендів світу. Його вартість оцінюється в 1,419 мільярд євро. При цьому порівняно з минулим роком сума зменшилася на 13,8 відсотків.