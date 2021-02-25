Фанаты "Динамо" привыкают ко мне, у нас с ними хорошие отношения, – Луческу

Румынский специалист рассказал, что киевские фанаты его не любили, потому что он выиграл много трофеев с "Шахтером".

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу, назначение которого на этот пост вызвало волну критики в лагере фанатов киевского клуба, рассказал, как обстоят его отношения с болельщиками сейчас.

Об этом сообщает турецкое издание Anadolu Agency.

"Украинский футбол такой же сложный, как и турецкий. Это нормально, что фанаты "Динамо" меня не любили", – сказал Луческу.

Он пояснил, что такая ситуация вполне естественна, потому что он долгое время возглавлял принципиального соперника киевлян донецкий "Шахтер".

"Я был в "Шахтере" 12 лет, выиграл много трофеев за это время. "Динамо" было нашим главным соперником. Такая реакция на меня была не у всех болельщиков, только у части", – сказал Луческу.

По его словам, сейчас ситуация поменялась и отношения с болельщиками уже не такие, как были ранее.

"Сейчас фанаты Динамо привыкают ко мне, у нас с ними хорошие отношения", – сказал румынский специалист.

Он также рассказал о разнице работы в "Динамо" и "Шахтере".

"Моя работа в "Динамо" не похожа на работу в "Шахтере". В донецкой команде у меня было 15 бразильских футболистов. В "Динамо" нет так много больших звезд. Мы боремся, но даже не смогли нормально провести трансферы", – сказал Луческу.

Напомним, накануне старта нового футбольного сезона в Украине ультрас киевского "Динамо" выступили с очередным заявлением, в котором отметили, что отказываются оказывать полную поддержку команде, пока на посту главного тренера остается Мирча Луческу.

Также сообщалось, что Мирча Луческу предпочел жить на тренировочной базе "Динамо" в Конче-Заспе, а не в шикарной квартире в Киеве, потому что якобы не желает иметь дело с ультрас.