Фанати "Динамо" звикають до мене, у нас з ними хороші стосунки, — Луческу

Румунський фахівець розповів, що київські фанати його не любили, бо він виграв багато трофеїв з "Шахтарем".

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу, призначення якого на цю посаду викликало хвилю критики в таборі фанатів київського клубу, розповів, які його стосунки з уболівальниками зараз.

Про це повідомляє турецьке видання Anadolu Agency.

"Український футбол так само складний, як і турецький. Це нормально, що фанати "Динамо" мене не любили", — сказав Луческу.

Він пояснив, що така ситуація цілком природна, тому що він довгий час очолював принципового суперника киян — донецький "Шахтар".

"Я був в "Шахтарі" 12 років, виграв багато трофеїв за цей час. "Динамо" було нашим головним суперником. Така реакція на мене була не у всіх уболівальників, тільки у частини", — сказав Луческу.

За його словами, зараз ситуація змінилася і відносини з уболівальниками вже не такі, як були раніше.

"Зараз фанати Динамо звикають до мене, у нас з ними хороші стосунки", — сказав румунський фахівець.

Він також розповів про різницю роботи в "Динамо" і "Шахтарі".

"Моя робота в "Динамо" не схожа на роботу в "Шахтарі". У донецькій команді у мене було 15 бразильських футболістів. У "Динамо" немає так багато великих зірок. Ми боремося, але навіть не змогли нормально провести трансфери", — сказав Луческу.

Нагадаємо, напередодні старту нового футбольного сезону в Україні ультрас київського "Динамо" виступили з черговою заявою, в якій наголосили, що відмовляються надавати повну підтримку команді, поки на посаді головного тренера залишається Мірча Луческу.

Також повідомлялося, що Мірча Луческу віддав перевагу жити на тренувальній базі "Динамо" в Кончі-Заспі, а не в шикарній квартирі в Києві, тому що нібито не бажає мати справу з ультрас.