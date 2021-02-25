"Динамо" с трудом одолело "Брюгге", сохранив участие в ЛЕ (фото)

Минимальную победу киевлянам принес гол Буяльского на 69 минуте.

В ответном матче 1/16 Лиги Европы киевское "Динамо" с большим трудом победило бельгийский "Брюгге" со счетом 1:0, и вышло в следующий этап розыгрыша турнира.

Домашняя ничья в первом матче не оставляла динамовцам выбора. Необходимо было идти вперед и рисковать, так как нулевой счет, а тем более поражение выводили бы в 1/8 финала бельгийцев.

В первом тайме атакующие действия давались киевлянам нелегко. Бельгийцы активно прессинговали на половине поля "Динамо" и грамотно перекрывали подступы к своим воротам, когда динамовцы переходили в атаку.

На 24 минуте киевскую команду выручил голкипер Георгий Бущан, когда бельгийский игрок пробивал в упор головой из пределов штрафной площади.

В целом бельгийцы активнее действовали в первой половине игры. Они активно шли в борьбу, действовали довольно жестко, применяли прессинг и больше владели мячом.

У "Динамо" не было точности в передачах, они никак не могли зацепиться за мяч. В первом тайме динамовцы не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

Фото: ФК Брюгге

Во втором тайме "Динамо" стало действовать активнее, но опасных моментов у ворот "Брюгге" не возникало. Бельгийские футболисты плотно действовали в обороне, перекрывая свободные зоны, и атаки "Динамо" заканчивались на подходе к штрафной площадке соперника.

На 62 минуте бельгийцы имели возможность открыть счет, когда игрок "Брюгге" оказался практически один на один с вратарем "Динамо", но Бущан снова выручил.

Первый раз "Динамо" создало угрозу у ворот "Брюгге" на 69 минуте – опасно пробил вышедший на замену Шапаренко.

И все-таки удача в этой игре улыбнулась "Динамо". На 83 минуте Жерсон Родригес забросил мяч в свободную зону в штрафной "Брюгге", туда ворвался Цыганков, прострелил на линию вратарской, а откуда Буяльский от перекладины вбил мяч в ворота.

"Динамо" сохранило минимальный счет до конца игры, обеспечив себе выход в 1/8 Лиги Европы.

Отметим, что в ответном матче 1/16 Лиге Европы донецкий "Шахтер" в Киеве выиграл у израильского клуба "Маккаби" со счетом 1:0 и вышел в следующий этап турнира.