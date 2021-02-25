"Динамо" ледве здолало "Брюгге", зберігши участь в ЛЄ (фото)

Мінімальну перемогу киянам приніс гол Буяльського на 69 хвилині.

У матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи київське "Динамо" з великими труднощами перемогло бельгійський "Брюгге" з рахунком 1:0, і вийшло в наступний етап розіграшу турніру.

Домашня нічия в першому матчі не залишала динамівцям вибору. Необхідно було йти вперед і ризикувати, оскільки нульовий рахунок, а тим паче поразка виводили б в 1/8 фіналу бельгійців.

У першому таймі атаки давалися киянам нелегко. Бельгійці активно пресингували на половині поля "Динамо" і грамотно перекривали підступи до своїх воріт, коли динамівці переходили в атаку.

На 24 хвилині київську команду виручив голкіпер Георгій Бущан, коли бельгійський гравець пробивав в упор головою з меж штрафного майданчика.

Загалом бельгійці активніше діяли у першій половині гри. Вони активно йшли в боротьбу, діяли досить жорстко, застосовували пресинг і більше володіли мʼячем.

У "Динамо" не було точності в передачах, вони ніяк не могли зачепитися за мʼяч. У першому таймі динамівці не завдали жодного удару у ворота суперника.

Фото: ФК Брюгге

У другому таймі "Динамо" стало діяти активніше, але небезпечних моментів біля воріт "Брюгге" не виникало. Бельгійські футболісти щільно діяли в обороні, перекриваючи вільні зони, і атаки "Динамо" закінчувалися на підході до штрафного майданчика суперника.

На 62 хвилині бельгійці мали можливість відкрити рахунок, коли гравець "Брюгге" виявився практично один на один з воротарем "Динамо", але Бущан знову виручив.

Перший раз "Динамо" створило загрозу біля воріт "Брюгге" на 69 хвилині — небезпечно пробив Шапаренко, який вийшов на заміну.

І все ж удача в цій грі посміхнулася "Динамо". На 83 хвилині Жерсон Родрігес закинув мʼяч у вільну зону в штрафний "Брюгге", туди увірвався Циганков, прострілив на лінію воротарського, а звідки Буяльський від поперечини забив мʼяч у ворота.

"Динамо" зберегло мінімальний рахунок до кінця гри, забезпечивши собі вихід в 1/8 Ліги Європи.

Зазначимо, що у матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи донецький "Шахтар" в Києві виграв у ізраїльського клубу "Маккабі" з рахунком 1:0 і вийшов у наступний етап турніру.