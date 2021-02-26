Стали известны соперники "Динамо" и "Шахтера" в 1/8 Лиги Европы
Жребий не свел вместе украинские клубы.
В пятницу, 26 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка раунда 1/8 финала Лиги Европы-2020/21.
Об этом сообщает iSport.
Сразу два украинских клуба – донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" вышли в 1/8 финала Лиги Европы после ответных матчей против "Маккаби" и "Брюгге" соответственно.
Начиная с этой стадии турнира, УЕФА уже не разводит команды из одной страны, и поэтому "Шахтер" и "Динамо" могли гипотетически сыграть друг против друга, однако жребий на этот раз не свел вместе украинские клубы.
Динамовцам Киева выпал испанский "Вильярреал", а "Шахтеру" досталась итальянская "Рома".
Пары 1/8 финала Лиги Европы распределились следующим образом:
- "Аякс" – "Янг Бойз"
- "Динамо" Киев – "Вильярреал"
- "Рома" – "Шахтер"
- "Олимпиакос" – "Арсенал"
- "Динамо" Загреб – "Тоттенхэм"
- "Манчестер Юнайтед" – "Милан"
- "Славия" – "Рейнджерс"
- "Гранада" – "Мольде"
Первые матчи состоятся 11 марта, а ответные –18 марта. На 19 марта запланирована жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.