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Стали известны соперники "Динамо" и "Шахтера" в 1/8 Лиги Европы

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Вильярреал, Рома, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Лига Европы, жеребьевка
Фото: iSport

Жребий не свел вместе украинские клубы.

В пятницу, 26 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка раунда 1/8 финала Лиги Европы-2020/21.

Об этом сообщает iSport.

Сразу два украинских клуба – донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" вышли в 1/8 финала Лиги Европы после ответных матчей против "Маккаби" и "Брюгге" соответственно.

Начиная с этой стадии турнира, УЕФА уже не разводит команды из одной страны, и поэтому "Шахтер" и "Динамо" могли гипотетически сыграть друг против друга, однако жребий на этот раз не свел вместе украинские клубы.

Динамовцам Киева выпал испанский "Вильярреал", а "Шахтеру" досталась итальянская "Рома".

Пары 1/8 финала Лиги Европы распределились следующим образом:

  • "Аякс" – "Янг Бойз"
  • "Динамо" Киев – "Вильярреал"
  • "Рома" – "Шахтер"
  • "Олимпиакос" – "Арсенал"
  • "Динамо" Загреб – "Тоттенхэм"
  • "Манчестер Юнайтед" – "Милан"
  • "Славия" – "Рейнджерс"
  • "Гранада" – "Мольде"

Первые матчи состоятся 11 марта, а ответные –18 марта. На 19 марта запланирована жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.