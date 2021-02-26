Стали известны соперники "Динамо" и "Шахтера" в 1/8 Лиги Европы

Жребий не свел вместе украинские клубы.

В пятницу, 26 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка раунда 1/8 финала Лиги Европы-2020/21.

Об этом сообщает iSport.

Сразу два украинских клуба – донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" вышли в 1/8 финала Лиги Европы после ответных матчей против "Маккаби" и "Брюгге" соответственно.

Начиная с этой стадии турнира, УЕФА уже не разводит команды из одной страны, и поэтому "Шахтер" и "Динамо" могли гипотетически сыграть друг против друга, однако жребий на этот раз не свел вместе украинские клубы.

Динамовцам Киева выпал испанский "Вильярреал", а "Шахтеру" досталась итальянская "Рома".

Пары 1/8 финала Лиги Европы распределились следующим образом:

"Аякс" – "Янг Бойз"

"Динамо" Киев – "Вильярреал"

"Рома" – "Шахтер"

"Олимпиакос" – "Арсенал"

"Динамо" Загреб – "Тоттенхэм"

"Манчестер Юнайтед" – "Милан"

"Славия" – "Рейнджерс"

"Гранада" – "Мольде"

Первые матчи состоятся 11 марта, а ответные –18 марта. На 19 марта запланирована жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.