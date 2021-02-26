Відомі суперники "Динамо" та "Шахтаря" в 1/8 Ліги Європи
Жереб не звів разом українські клуби.
У п'ятницю, 26 лютого, у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні (Швейцарія) відбулося жеребкування раунду 1/8 фіналу Ліги Європи-2020/21.
Про це повідомляє iSport.
Одразу два українські клуби — донецький "Шахтар" і київський "Динамо" вийшли в 1/8 фіналу Ліги Європи після матчів-відповідей проти "Маккабі" та "Брюгге" відповідно.
Починаючи з цієї стадії турніру, УЄФА вже не розводить команди з однієї країни, і тому "Шахтар" і "Динамо" могли гіпотетично зіграти один проти одного, проте жереб цього разу не звів разом українські клуби.
Динамівцям Києва випав іспанський "Вільярреал", а "Шахтарю" дісталася італійська "Рома".
Пари 1/8 фіналу Ліги Європи розподілилися так:
- "Аякс" — "Янг Бойз"
- "Динамо" Київ — "Вільярреал"
- "Рома" — "Шахтар"
- "Олімпіакос" — "Арсенал"
- "Динамо" Загреб — "Тоттенхем"
- "Манчестер Юнайтед" — "Мілан"
- "Славія" — "Рейнджерс"
- "Гранада" — "Молде"
Перші матчі відбудуться 11 березня, а матчі-відповіді — 18 березня. На 19 березня заплановане жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи.