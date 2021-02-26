RU
RU
Розділи
Матеріали
Спорт

Відомі суперники "Динамо" та "Шахтаря" в 1/8 Ліги Європи

127
Вільярреал, Рома, Динамо Київ, Шахтар Донецьк, Ліга Європи, жеребкування
Фото: iSport

Жереб не звів разом українські клуби.

У п'ятницю, 26 лютого, у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні (Швейцарія) відбулося жеребкування раунду 1/8 фіналу Ліги Європи-2020/21.

Про це повідомляє iSport.

Одразу два українські клуби — донецький "Шахтар" і київський "Динамо" вийшли в 1/8 фіналу Ліги Європи після матчів-відповідей проти "Маккабі" та "Брюгге" відповідно.

Починаючи з цієї стадії турніру, УЄФА вже не розводить команди з однієї країни, і тому "Шахтар" і "Динамо" могли гіпотетично зіграти один проти одного, проте жереб цього разу не звів разом українські клуби.

Динамівцям Києва випав іспанський "Вільярреал", а "Шахтарю" дісталася італійська "Рома".

Пари 1/8 фіналу Ліги Європи розподілилися так:

  • "Аякс" — "Янг Бойз"
  • "Динамо" Київ — "Вільярреал"
  • "Рома" — "Шахтар"
  • "Олімпіакос" — "Арсенал"
  • "Динамо" Загреб — "Тоттенхем"
  • "Манчестер Юнайтед" — "Мілан"
  • "Славія" — "Рейнджерс"
  • "Гранада" — "Молде"

Перші матчі відбудуться 11 березня, а матчі-відповіді — 18 березня. На 19 березня заплановане жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи.