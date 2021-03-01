ФК "Львов" уволил главного тренера Шумского

В матче с "Колосом" тренер львовян получил от главного арбитра желтую карточку из-за того, что требовал говорить с ним на украинском языке.

ФК "Львов" объявил об отставке главного тренера Виталия Шумского. Об этом сообщает сайт клуба.

Клуб и наставник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Также клуб покинул его помощник Тарас Мазур.

В комментарии Meta-ratings.com.ua Шумский объяснил, что был удивлен отставкой.

"Для меня отставка с поста главного тренера "Львова" действительно стала неожиданной. Было принято решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. Сложилось впечатление, что решение президентом клуба было принято еще до игры с "Динамо", ведь с киевлянами, несмотря на такой счет, мы на равных провели второй тайм", — сказал он.

Ранее стало известно, что 20 февраля на 67-й минуте игры "Львов" — "Колос" Виталий Шумский получил желтую карточку от главного арбитра Виктора Копиевского. После матча тренер заявил, что якобы был наказан после того, как попросил четвертого судью Николая Кривоносова общаться на украинском языке. По словам наставника, во время матча он подошел к арбитру обсудить игровые моменты, однако тот ответил ему на русском языке.

Шумский стал главным тренером в октябре 2020 года. Под его руководством команда провела 9 матчей в рамках Favbet лиги. За это время львовяне получили 3 победы, дважды сыграли вничью и еще 4 раза уступили. Имя нового наставника "Львов" объявит во вторник, 2 марта.