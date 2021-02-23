Арбитр решил подать в суд на тренера после языкового скандала на матче "Львов" - "Колос"

Причиной наказания стал вовсе не украинский язык, а поведение спортивного наставника.

Футбольный арбитр собирается подать в суд на главного тренера клуба "Львов" после языкового скандала во время матча с "Колосом". Новые детали истории сообщил Телеграм-канал "Бомбардир" со ссылкой на источники в Доме футбола.

Арбитры уже написали объяснительные в комитет арбитров и назвали совершенно другую причину вручения "желтой карточки" — систематические грубые замечания со стороны главного тренера Виталия Шумского и публичные претензии к судьям на протяжении всей игры, документы направлены в Контрольно-дисциплинарный комитет. Четвертый арбитр Николай Кривоносов собирается подать на наставника "Львова" в суд за клевету. Футбольные судьи в Украине не имеют права выступать публично, однако могут защищать свое достоинство в судебном порядке.

Ранее стало известно, что 20 февраля на 67-й минуте игры "Львов" — "Колос" Виталий Шумский получил желтую карточку от главного арбитра Виктора Копиевского. После матча тренер заявил, что якобы был наказан после того, как попросил четвертого судью Николая Кривоносова общаться на украинском языке. По словам наставника, во время матча он подошел к арбитру обсудить игровые моменты, однако тот ответил ему на русском языке.

По словам Виталия Шумского, он попросил общаться на государственном языке, после чего был наказан главным судьей. Львовский тренер публично возмутился реакцией арбитров и потребовал объяснить причину.

"Я хочу общаться на украинском языке, а мне за это дают желтые карточки. Я не могу понять, за что получил предупреждение. Я бы хотел, чтобы четвертый арбитр объяснил всей Украине, из-за чего он попросил дать мне желтую карточку. Это прецедент, так не может быть", — высказался тренер во время интервью.

В результате матч "Львов" — "Колос" закончился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Стоит добавить, что с недавних пор украинские болельщики могут снова посещать матчи Премьер-Лиги. Кроме того, Кабмин позволил пустить зрителей на матч Лиги Европы "Динамо" — "Брюгге", который состоялся 18 февраля в Киеве.