Арбітр вирішив подати в суд на тренера після мовного скандалу на матчі "Львів" — "Колос"

Причиною покарання стала зовсім не українська мова, а поведінка спортивного наставника.

Футбольний арбітр збирається подати в суд на головного тренера клубу "Львів" після мовного скандалу під час матчу з "Колосом". Нові деталі історії повідомив телеграм-канал "Бомбардир" з посиланням на джерела в Будинку футболу.

Арбітри вже написали пояснювальні записки до комітету арбітрів і назвали зовсім іншу причину вручення "жовтої картки" — систематичні грубі зауваження з боку головного тренера Віталія Шумського та публічні претензії до суддів протягом усієї гри, документи направлені в Контрольно-дисциплінарний комітет. Четвертий арбітр Микола Кривоносов збирається подати на наставника "Львова" в суд за наклеп. Футбольні судді в Україні не мають права виступати публічно, проте можуть захищати свою гідність у судовому порядку.

Раніше стало відомо, що 20 лютого на 67-й хвилині гри "Львів" — "Колос" Віталій Шумський отримав жовту картку від головного арбітра Віктора Копієвського. Після матчу тренер заявив, що нібито був покараний після того, як попросив четвертого суддю Миколу Кривоносова спілкуватися українською мовою. За словами наставника, під час матчу він підійшов до арбітра обговорити ігрові моменти, однак той відповів йому російською мовою.

За словами Віталія Шумського, він попросив спілкуватися державною мовою, після чого був покараний головним суддею. Львівський тренер публічно обурився реакцією арбітрів і зажадав пояснити причину.

"Я хочу спілкуватися українською мовою, а мені за це дають жовті картки. Я не можу зрозуміти, за що отримав попередження. Я б хотів, щоб четвертий арбітр пояснив усій Україні, через що він попросив дати мені жовту картку. Це прецедент, так не може бути", — висловився тренер під час інтерв'ю.

У результаті матч "Львів" — "Колос" закінчився з рахунком 2: 0 на користь гостей.

Варто додати, що з нещодавніх пір українські вболівальники можуть знову відвідувати матчі Прем'єр-Ліги. Крім того, Кабмін дозволив пустити глядачів на матч Ліги Європи "Динамо" — "Брюгге", який відбувся 18 лютого в Києві.