ФК "Львів" звільнив головного тренера Шумського

У матчі з "Колосом" тренер львів'ян отримав від головного арбітра жовту картку через те, що вимагав говорити з ним українською мовою.

ФК "Львів" оголосив про відставку головного тренера Віталія Шумського. Про це повідомляє сайт клубу.

Клуб і наставник розірвали контракт за обопільною згодою сторін. Також клуб покинув його помічник Тарас Мазур.

У коментарі Meta-ratings.com.ua Шумський пояснив, що був здивований відставкою.

"Для мене відставка з поста головного тренера "Львова" справді стала несподіваною. Прийняли рішення розірвати контракт з обопільної згоди сторін. Склалося враження, що рішення президентом клубу було прийнято ще до гри з "Динамо", адже з киянами, незважаючи на такий рахунок, ми на рівних провели другий тайм", — сказав він.

Раніше стало відомо, що 20 лютого на 67-й хвилині гри "Львів" — "Колос" Віталій Шумський отримав жовту картку від головного арбітра Віктора Копієвського. Після матчу тренер заявив, що нібито був покараний після того, як попросив четвертого суддю Миколу Кривоносова спілкуватися українською мовою. За словами наставника, під час матчу він підійшов до арбітра обговорити ігрові моменти, однак той відповів йому російською мовою.

Шумський став головним тренером у жовтні 2020 року. Під його керівництвом команда провела 9 матчів в рамках Favbet ліги. За цей час львів'яни отримали 3 перемоги, двічі зіграли внічию і ще 4 рази поступилися. Ім'я нового наставника "Львів" оголосить у вівторок, 2 березня.