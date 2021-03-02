Новым главным тренером ФК "Львов" назначен Анатолий Бессмертный

Последней командой, которую тренировал 52-летний Бессмертный, была "Черкасчина".

Новым главным тренером ФК "Львов" назначен 52-летний Анатолий Бессмертный.

Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба.

Отмечается, что условия контракта не разглашаются. А помогать Бессмертному будет Эдуард Павлов.

"Мне очень приятно оказаться снова во Львове, где начинался мой путь в большой футбол. Конечно, есть и небольшое волнение, принял такую команду. Команду с амбициями, достаточно неплохую. Впрочем, ситуация, конечно, у клуба сейчас не из лучших. Тем не менее, будем работать", – сказал Бессмертный.

Последней командой, которую тренировал Бессмертный, была "Черкасчина". Также он возглавлял "Полтаву", "Сумы" и "Полесье".

Отметим, 1 марта ФК "Львов" уволил Виталия Шумского, который с октября прошлого года исполнял обязанности главного тренера.

Львовяне занимают последнее место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.