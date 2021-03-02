Новым главным тренером ФК "Львов" назначен Анатолий Бессмертный
Последней командой, которую тренировал 52-летний Бессмертный, была "Черкасчина".
Новым главным тренером ФК "Львов" назначен 52-летний Анатолий Бессмертный.
Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба.
Отмечается, что условия контракта не разглашаются. А помогать Бессмертному будет Эдуард Павлов.
"Мне очень приятно оказаться снова во Львове, где начинался мой путь в большой футбол. Конечно, есть и небольшое волнение, принял такую команду. Команду с амбициями, достаточно неплохую. Впрочем, ситуация, конечно, у клуба сейчас не из лучших. Тем не менее, будем работать", – сказал Бессмертный.
Последней командой, которую тренировал Бессмертный, была "Черкасчина". Также он возглавлял "Полтаву", "Сумы" и "Полесье".
Отметим, 1 марта ФК "Львов" уволил Виталия Шумского, который с октября прошлого года исполнял обязанности главного тренера.
Львовяне занимают последнее место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.