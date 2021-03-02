Новим головним тренером ФК "Львів" призначили Анатолія Безсмертного

Останньою командою, яку тренував 52-річний Безсмертний, була "Черкащина".

Новим головним тренером ФК "Львів" призначений 52-річний Анатолій Безсмертний.

Про це повідомляє офіційний сайт футбольного клубу.

Зазначається, що умови контракту не розголошуються. А допомагатиме Безсмертному Едуард Павлов.

"Мені дуже приємно опинитися знову у Львові, де починався мій шлях у великий футбол. Звичайно, є і невелике хвилювання, прийняв таку команду. Команду з амбіціями, досить непогану. Втім, ситуація, звичайно, у клубу зараз не з кращих. І все ж працюватимемо", — сказав Безсмертний.

Останньою командою, яку тренував Безсмертний, була "Черкащина". Також він очолював "Полтаву", "Суми" і "Полісся".

Зазначимо, 1 березня ФК "Львів" звільнив Віталія Шумського, який з жовтня минулого року виконував обов'язки головного тренера.

Львів'яни займають останнє місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги.