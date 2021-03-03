Джошуа и Фьюри договорились о двух поединках

Первый бой между боксерами может состояться уже в июне этого года.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и обладатель титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа договорились о проведении между собой двух поединков. На кону будут стоять все пояса супертяжелого веса.

Об этом сообщил известный промоутер Боб Арум ресурсу iFL TV.

По его словам, контракты согласованы и у сторон больше не осталось никаких организационных вопросов. Вскоре будет сделано официальное объявление и названы даты.

Информацию подтвердил промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен. По его словам, первый бой между боксерами может состояться уже в июне этого года.

"Мы очень близки к завершению переговоров. Вся задержка из-за Covid-19, но эта дуэль точно состоится в июне, не позднее июля", – сказал Уоррен.

Он также считает, что первый бой британцев вряд ли состоится в Великобритании.

"Не думаю, что их первый поединок состоится в Великобритании. Мы проведем его там, где на это будут деньги. Это большой бой, и нужно выжать из него максимум, потому что на проигравшем, возможно, уже придется поставить крест", – сказал Уоррен.

Отметим, Тайсон Фьюри на профессиональном ринге провел 31 бой, в которых не потерпел ни одного поражения. Единственный поединок, когда он не удержал победу – ничья с Деонтеем Уайлдером в их первом бою в декабре 2018 года.

Энтони Джошуа провел 25 поединков, в которых одержал 24 победы. В июне 2019 года он проиграл мексиканскому супертяжеловесу Энди Руису и потерял все титулы. Однако в реванше в декабре 2019 года Джошуа победил мексиканца и все титулы вернул.

Примечательно, что оба боксера побеждали украинца Владимира Кличко.

Напомним, генеральный директор К2 Promotions Александр Красюк заявил, что Владимир Кличко может вернуться в профессиональный бокс, так как у него есть желание стать самым возрастным чемпионом мира. Также, по словам Красюка, у Владимира еще есть незаконченное дело, а именно реванш с действующим чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.