Джошуа і Ф'юрі домовилися про два поєдинки

Перший бій між боксерами може відбутися вже в червні цього року.

Чемпіон світу в суперважкій вазі, за версією WBC, Тайсон Ф'юрі і володар титулів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа домовилися про проведення між собою двох поєдинків. На кону будуть стояти всі пояси суперважкої ваги.

Про це повідомив відомий промоутер Боб Арум ресурсу iFL TV.

За його словами, контракти узгоджені і в сторін більше не залишилося ніяких організаційних питань. Незабаром буде зроблене офіційне оголошення і названі дати.

Інформацію підтвердив промоутер Ф'юрі Френк Воррен. За його словами, перший бій між боксерами може відбутися вже в червні цього року.

"Ми дуже близькі до завершення переговорів. Уся затримка через Covid-19, але ця дуель точно відбудеться в червні, не пізніше липня", — сказав Воррен.

Він також вважає, що перший бій британців навряд чи відбудеться у Великобританії.

"Не думаю, що їхній перший поєдинок відбудеться у Великобританії. Ми проведемо його там, де на це будуть гроші. Це великий бій, і потрібно вичавити з нього максимум, тому що програвши, можливо, уже доведеться поставити хрест", — сказав Воррен .

Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі на професійному рингу провів 31 бій, у яких не зазнав жодної поразки. Єдиний поєдинок, коли він не втримав перемогу — нічия з Деонтеєм Вайлдером у їхньому першому бою в грудні 2018 року.

Ентоні Джошуа провів 25 поєдинків, у яких здобув 24 перемоги. У червні 2019 року він програв мексиканському суперважковагу Енді Руїсу і втратив всі титули. Однак у реванші в грудні 2019 року Джошуа переміг мексиканця і всі титули повернув.

Примітно, що обидва боксери перемагали українця Володимира Кличка.

Нагадаємо: генеральний директор К2 Promotions Олександр Красюк заявив, що Володимир Кличко може повернутися в професійний бокс, оскільки в нього є бажання стати найстаршим чемпіоном світу. Також, за словами Красюка, у Володимира ще є незакінчена справа, а саме реванш з чинним чемпіоном, за версією WBC, Тайсоном Ф'юрі.