Свитолина уверенно победила в первом матче на турнире в Дохе (видео)

Наша спортсменка одолела японку Мисаки Дои в двух сетах.

Первая теннисная ракетка Украины Элина Свитолина уверенно победила японскую теннисистку Мисаки Дои на стартовавшем в Дохе (Катар) турнире WTA.

Об этом сообщает iSport.

В 1/8 финала соревнований наша спортсменка одолела японку Мисаки Дои в двух сетах.

Матч 1/8 финала продолжался 1 час и 5 минут и завершился со счетом 6:1, 6:2 в пользу украинки.

На протяжении поединка Свитолина не допустила ни одной двойной ошибки, сделала один эйс и реализовала пять брейк-поинтов из 13.

В четвертьфинале турнира 4 марта украинка сыграет против Виктории Азаренко из Беларуси. До этого спортсменки встречались трижды, и во всех поединках победа доставалась белорусской теннисистке.

Напомним, на Australian Open Элина Свитолина завершила выступления в 1/8 финала, проиграв американке Джессике Пегуле – 4:6, 6:3, 3:6.