Світоліна впевнено перемогла в першому матчі на турнірі в Досі (відео)

Наша спортсменка здолала японку Місакі Дой у двох сетах.

Перша тенісна ракетка України Еліна Світоліна впевнено перемогла японську тенісистку Місакі Дой на турнірі WTA, що стартував у Досі (Катар).

Про це повідомляє iSport.

В 1/8 фіналу змагань наша спортсменка здолала японку Місакі Дой у двох сетах.

Матч 1/8 фіналу тривав 1 годину і 5 хвилин і завершився з рахунком 6: 1, 6: 2 на користь українки.

Протягом поєдинку Світоліна не допустила жодної подвійної помилки, зробила один ейс і реалізувала пʼять брейк-поінтів з 13.

У чвертьфіналі турніру 4 березня українка зіграє проти Вікторії Азаренко з Білорусі. До цього спортсменки зустрічалися тричі, і у всіх поєдинках перемога діставалася білоруській тенісистці.

Нагадаємо, що на Australian Open Еліна Світоліна завершила виступи в 1/8 фіналу, програвши американці Джессіці Пегулі — 4: 6, 6: 3, 3: 6.