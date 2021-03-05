"Манчестер Сити" готов платить Зинченко 100 тыс. евро в неделю, чтобы он остался в команде

Для украинца готовят новый пятилетний контракт.

"Манчестер Сити" не хочет отпускать украинского защитника Александра Зинченко и готовит для него улучшенный контракт.

Об этом сообщает Claret and Hugh.

По информации источника, за украинцем пристально "Вест Хэм", но "горожане" намерены удержать Зинченко, который в этом сезоне впечатляет своей игрой.

Сообщается, что "Манчестер Сити" готовит для украинца новый пятилетний контракт, согласно которому он будет получать 90 тысяч фунтов стерлингов (примерно 100 тысяч евро) в неделю. Сейчас Зинченко получает 20 тысяч фунтов (23 тысячи евро) в неделю.

Трансфертная цена украинского футболиста на данный момент составляет 40 миллионов фунтов стерлингов (46 миллионов евро).

В этом сезоне 24-летний украинец провел за "горожан" 18 матчей во всех турнирах, отдав одну результативную передачу.

Напомним, украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко приносит удачу команде, когда выходит на поле. Процент побед английского клуба с украинцем в составе – 86,75%. Это рекордный показатель для игроков "Ман Сити", которые сыграли более 10 матчей.