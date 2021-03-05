"Манчестер Сіті" готовий платити Зінченко 100 тис євро на тиждень, щоб він залишився в команді

Для українця готують новий п'ятирічний контракт.

"Манчестер Сіті" не хоче відпускати українського захисника Олександра Зінченка і готує для нього покращений контракт.

Про це повідомляє Claret and Hugh.

За інформацією джерела, за українцем пильнує "Вест Хем", але "містяни" мають намір утримати Зінченко, який цього сезону вражає своєю грою.

Повідомляється, що "Манчестер Сіті" готує для українця новий п'ятирічний контракт, згідно з яким він отримуватиме 90 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 100 тисяч євро) на тиждень. Зараз Зінченко отримує 20 тисяч фунтів (23 тисяч євро) на тиждень.

Трансферна ціна українського футболіста зараз складає 40 мільйонів фунтів стерлінгів (46 мільйонів євро).

У цьому сезоні 24-річний українець провів за "містян" 18 матчів у всіх турнірах, віддавши одну результативну передачу.

Нагадаємо, український гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко приносить удачу команді, коли виходить на поле. Відсоток перемог англійського клубу з українцем у складі — 86,75%. Це рекордний показник для гравців "Ман Сіті", які зіграли більше 10 матчів.