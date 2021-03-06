"Судья пид***": президент "Олимпика" с матами ворвался в эфир канала после матча с "Шахтером"

Гельзин был недоволен решением судьи отменить гол в ворота "горняков", из-за чего его команда проиграла игру.

Владислав Гельзин, президент футбольного клуба "Олимпик Донецк", во время послематчевого интервью главного тренера команды Юрия Калитвинцева телеканалу "Футбол 1" ворвался в прямой эфир с матерной критикой в адрес судьи, который отменил гол в ворота "Шахтеру".

"Скажи, что пид***с судья оторвал голову команде. Так и нужно говорить. Почему вы все молчите? Все всё видят. 93% по телевидению показали, что нужно засчитывать гол. Что вы тут рассказываете? Что эти эксперты рассказывают? Чистый гол отменяется, бл**ь. С*ка, для чего этот пид***с итальянец находится у нас в стране? [Лучано Лучи, глава судейского корпуса Украинской ассоциации футбола, — ред.] Меняйте их всех!", — сказал Гельзин.

После этого Гельзин ушел из кадра.

Матч 17-го тура чемпионата Украины закончился со счетом "0:1" в пользу Шахтера.

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Стоит отметить, что поражение в игре 17-го тура чемпионата Украины стало четвертым подряд для "Олимпика". На текущий момент клуб занимает девятое место в турнирной таблице с 17-ю очками. У них в активе 5 побед, 2 ничьи и 9 поражений.

Напомним, во время матча между луганской "Зарей" и черниговский "Десной" 14 февраля между футболистами произошел конфликт, в ходе которого в адрес иностранных игроков "Зари" прозвучала фраза "Понабирали, бл*, уродов чернож***!", попавшая на трансляцию игры. Комментатор матча предположил, что сказана она была со стороны скамьи запасных "Десны". Гендиректор "Зари" планировал обратиться с жалобой в УАФ.