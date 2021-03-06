"Суддя під***": президент "Олімпіка" з матами увірвався в ефір каналу після матчу з "Шахтарем"

Гельзін був незадоволений рішенням судді скасувати гол в ворота "гірників", через що його команда програла гру.

Владислав Гельзін, президент футбольного клубу "Олімпік Донецьк", під час післяматчевого інтерв'ю головного тренера команди Юрія Калитвинцева телеканалу "Футбол 1" увірвався в прямий ефір з матірною критикою на адресу судді, який скасував гол у ворота "Шахтарю".

"Скажи, що під***с суддя відірвав голову команді. Так і треба говорити. Чому ви все мовчите? Всі все бачать. 93% по телебаченню показали, що потрібно зараховувати гол. Що ви тут розповідаєте? Що ці експерти розповідають? Чистий гол скасовується, бл**ь. С*ка, для чого цей під***с італієць знаходиться у нас в країні? [Лучано Лучі, глава суддівського корпусу Української асоціації футболу, — ред.] Міняйте їх усіх!", — сказав Гельзін.

Після цього Гельзін пішов з кадру.

Матч 17-го туру чемпіонату України закінчився з рахунком "0: 1" на користь Шахтаря.

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Варто зазначити, що поразка в грі 17-го туру чемпіонату України стала четвертим поспіль для "Олімпіка". На поточний момент клуб посідає дев'яте місце в турнірній таблиці з 17-ма очками. У них в активі 5 перемог, 2 нічиї та 9 поразок.

Нагадаємо, під час матчу між луганською "Зорею" і чернігівською "Десною" 14 лютого між футболістами стався конфлікт, у ході якого на адресу іноземних гравців "Зорі" прозвучала фраза "Понабирали, бл *, виродків чернож ***!", яка потрапила на трансляцію гри. Коментатор матчу припустив, що сказана вона була з боку лави запасних "Десни". Гендиректор "Зорі" планував звернутися зі скаргою в УАФ.