Киевское "Динамо" уверенно обыграло "Минай" со счетом 3:0, сохранив лидерство в чемпионате (видео)

Киевляне доминировали на поле с самого начала игры, однако голы пришли только во втором тайме.

В 18-м туре чемпионата Украины киевское "Динамо" уверенно разобралось с "Минаем", забив три сухих гола.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Киевляне доминировали на поле с самого начала игры, однако голы пришли только во втором тайме.

Счет открыл хорошим ударом из-за пределов штрафной Сергей Сидорчук.

Второй мяч в ворота закарпатской команды забил Карлос Де Пена, пробив штрафной обводящим ударом в "девятку".

В концовке матча в ворота "Миная" был назначен пенальти. Его сначала не реализовал нападающий "Динамо" Артем Беседин, но судья Наталья Монзуль посчитала, что пенальти необходимо перебить. Со второй попытки Жерсон Родригес забил третий гол.

Добыв победу над "Минаем" со счетом 3:0, киевское "Динамо" остается лидером чемпионата, опережая "Шахтер" на три очка.

Напомним, 11 марта, в рамках 1/8 финала Лиги Европы-2020/21, киевское Динамо на НСК "Олимпийский" встретится с испанским "Вильярреалом". Начало в встречи в 19.55.