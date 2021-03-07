Київське "Динамо" впевнено обіграло "Минай" з рахунком 3:0 (відео)

Кияни створювали моменти біля воріт суперника з самого початку гри, проте голи прийшли тільки в другому таймі.

У 18-му турі чемпіонату України київське "Динамо" впевнено розібралося з командою "Минай", забивши три сухих голи.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Кияни створювала моменти біля воріт суперника з самого початку гри, проте голи прийшли тільки в другому таймі.

Рахунок відкрив хорошим ударом Сергій Сидорчук.

Другий м'яч у ворота закарпатської команди забив Карлос Де Піна, пробивши штрафний обвідним ударом в "дев'ятку".

У кінцівці матчу у ворота "Миная" був призначений пенальті. Його спочатку не реалізував нападник "Динамо" Артем Бесєдін, але суддя Наталія Монзуль порахувала, що пенальті необхідно перебити. З другої спроби Жерсон Родрігес забив третій гол.

Здобувши перемогу з рахунком 3:0, київське "Динамо" залишається лідером чемпіонату, випереджаючи "Шахтар" на три очки.

Нагадаємо, 11 березня, в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи-2020/21, київське Динамо на НСК "Олімпійський" зустрінеться з іспанським "Вільярреалом". Початок о зустрічі о 19.55.