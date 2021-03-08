Ребров отказался возглавить российский футбольный клуб, – СМИ

Посредники дали понять, что переход Реброва в ЦСКА невозможен из-за взаимоотношений Украины и России.

Украинский тренер Сергей Ребров попал в поле зрения функционеров футбольного клуба ЦСКА (Москва) в конце прошлого года. В то время была вероятной отставка главного тренера армейцев Виктора Гончаренко, поэтому ему присматривали возможную замену. Об этом сообщило издание bookmaker-ratings.ru

Сообщается, что до обсуждения сотрудничества дело не дошло: посредники дали понять москвичам, что переход Реброва в ЦСКА невозможен из-за взаимоотношений Украины и России.

Гончаренко на сегодняшний день продолжает тренировать ЦСКА.

Шандор Варга, нынешний агент Реброва, прокомментировал информацию о заинтересованности ЦСКА. "Эта информация – полная ерунда. Я 25 лет являюсь его агентом и работаю над всеми его контрактами. Так что это кто-то перебрал дозу, наверное. Он сейчас третий раз подряд будет чемпионом Венгрии, у "Ференцвароша" такое было в последний раз почти 100 лет назад. Поэтому он счастлив, у него есть действующий контракт, и никаких обсуждений ни с каким другим клубом у нас не было", – заявил Варга.

Ребров тренировал киевское "Динамо" в 2014–2017 годах. Команда тогда выиграла Кубок, Суперкубок и дважды чемпионат Украины. С середины 2018 года Ребров тренирует венгерский "Ференцварош". По его началом клуб дважды стал чемпионом Венгрии и вышел в группу Лиги чемпионов впервые за 25 лет. Счастливые игроки команды после решающего матча ворвались на пресс-конференцию Реброва и облили его шампанским.

В сезоне 2019/20 "Ференцварош" и ЦСКА встречались в Лиге Европы: венгры, сыграв вничью дома, победили в гостях.

Напомним, как игрок Сергей Ребров большую часть своей карьеры провел в киевском "Динамо" (1992—2000 и 2005—2008). Он стал первым игроком, забившим в чемпионате Украины сто голов, а также первым, кому удалось стать чемпионом Украины и обладателем Кубка Украины в одном сезоне в качестве игрока и тренера.

В июне 2000 года перешел в "Тоттенхэм Хотспур" за 11 млн фунтов стерлингов.

Он является победителем трех чемпионатов: украинского (девятикратный – в составе киевского "Динамо"), турецкого (в составе "Фенербахче" ) и российского (в составе "Рубина").

Кроме того, Сергей Ребров чемпион мира (2005) и Европы (2003) по радиоспорту.