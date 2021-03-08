Ребров відмовився очолити російський футбольний клуб, – ЗМІ

Посередники дали зрозуміти, що перехід Реброва до ЦСКА неможливий через взаємини України і Росії.

Український тренер Сергій Ребров потрапив в поле зору функціонерів футбольного клубу ЦСКА (Москва) наприкінці минулого року. У той час була вірогідною відставка головного тренера армійців Віктора Гончаренко, тому йому доглядали можливу заміну. Про це повідомило видання bookmaker-ratings.ru

Повідомляється, що до обговорення співпраці справа не дійшла: посередники дали зрозуміти москвичам, що перехід Реброва до ЦСКА неможливий через взаємини України і Росії.

Гончаренко на сьогоднішній день продовжує тренувати ЦСКА.

Шандор Варга, нинішній агент Реброва, прокоментував інформацію про зацікавленість ЦСКА. "Ця інформація — повна нісенітниця. Я 25 років є його агентом і працюю над усіма його контрактами. Так що це хтось перебрав дозу, напевно. Він зараз втретє поспіль буде чемпіоном Угорщини, у "Ференцвароша" таке було в останній раз майже 100 років тому. Тому він щасливий, у нього є діючий контракт, і ніяких обговорень ні з яким іншим клубом у нас не було", — заявив Варга.

Ребров тренував київське "Динамо" в 2014-2017 роках. Команда тоді виграла Кубок, Суперкубок і двічі чемпіонат України. З середини 2018 року Ребров тренує угорський "Ференцварош". Клуб двічі став чемпіоном Угорщини і вийшов в групу Ліги чемпіонів вперше за 25 років. Щасливі гравці команди після вирішального матчу увірвалися на пресконференцію Реброва і облили його шампанським.

У сезоні 2019/20 "Ференцварош" і ЦСКА зустрічалися в Лізі Європи: угорці, зігравши внічию вдома, перемогли в гостях.

Нагадаємо, як гравець Сергій Ребров більшу частину своєї кар'єри провів у київському "Динамо" (1992-2000 і 2005-2008). Він став першим гравцем, який забив у чемпіонаті України сто голів, а також першим, кому вдалося стати чемпіоном України і володарем Кубка України в одному сезоні в якості гравця і тренера.

У червні 2000 року перейшов в "Тоттенхем Хотспур" за 11 млн фунтів стерлінгів.

Він є переможцем трьох чемпіонатів: українського (дев'ятиразовий — в складі київського "Динамо"), турецького (в складі "Фенербахче") і російського (в складі "Рубіна").

Крім того, Сергій Ребров чемпіон світу (2005) і Європи (2003) з радіоспорту.