"Шахтер" сократил количество билетов на матч с "Ромой"

Решение было принято на основании ухудшения ситуации с коронавирусом в Киеве.

"Шахтер" сократил продажу билетов до 20% от вместительности "Олимпийского" на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Ромы". Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Сказано, что команда решила сократить количество продажи билетов из-за эпидемиологической ситуации в Киеве.

"В целом мы ожидаем около 14 тысяч болельщиков на матче с "Ромой", чья поддержка должна помочь команде в ответственной игре", — сообщили в клубе.

Матч между "Шахтером" и "Ромой" состоится на НСК "Олимпийском" 18 марта в 19:55. В первом матче "горняки" проиграли итальянской команде со счетом 3:0.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко 16 марта дал брифинг, на котором попросил Кабмин усилить карантинные ограничения, действующие в "оранжевой" зоне, в которой находится и столица.

Мэр Киева обратился к МВД, Минздраву, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбе с требованием усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий, в том числе — касательно проведения массовых собраний и спортивных мероприятий, работы ТРЦ, общепитов и работы общественного транспорта.

"Потому что, например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей — до 35 тысяч. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем", — отметил Кличко.