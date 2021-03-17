"Шахтар" скоротив кількість квитків на матч із "Ромою"

Рішення було ухвалене на підставі погіршення ситуації з коронавірусом у Києві.

"Шахтар" скоротив продаж квитків до 20% від місткості "Олімпійського" на матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Роми". Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу.

Сказано, що команда вирішила скоротити кількість продажу квитків через епідеміологічну ситуацію в Києві.

"Загалом ми очікуємо майже 14 тисяч уболівальників на матчі з "Ромою", чия підтримка повинна допомогти команді у відповідальній грі", — повідомили в клубі.

Матч між "Шахтарем" і "Ромою" відбудеться на НСК "Олімпійському" 18 березня о 19:55. У першому матчі "гірники" програли італійській команді з рахунком 3:0.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко 16 березня дав брифінг, на якому попросив Кабмін посилити карантинні обмеження, що діють в "помаранчевій" зоні, в якій знаходиться і столиця.

Мер Києва звернувся до МВС, МОЗ, Мінінфраструктури та Держпотребслужби з вимогою посилити контроль за дотриманням встановлених протиепідемічних заходів, зокрема — щодо проведення масових зібрань та спортивних заходів, роботи ТРЦ, закладів для харчування, роботи громадського транспорту.

"Тому що, наприклад, станом на четвер у столиці запланований великий футбольний матч, на який з усіх регіонів приїдуть багато глядачів — до 35 тисяч. У нинішній ситуації це може бути другим Буковелем", — зазначив Кличко.