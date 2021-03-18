Гендиректор Шахтера отреагировал на запрет посещения болельщиками матча Шахтер - Рома

Сергей Палкин задал ряд вопросов киевским властям, но признал, что не рассчитывает услышать ответы

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин отреагировал на решение киевских городских властей о запрете посещения болельщиками матча 1/8 финала Лиги Европы между Шахтером и Ромой. Палкин опубликовал ряд вопросов городским властям столицы на своей странице в Facebook.

В частности, два вопроса касаются сроков, в которые КГГА проинформировала клуб о запрете посещения матча болельщиками. По мнению Сергея Палкин, об этом нужно было сообщить раньше, чем за сутки до игры.

Кроме этого, руководство донецкого клуба не понимает, почему городские власти оперировали цифрой в 35 тысяч болельщиков, когда реальная цифра не превышала показатель в 14 тысяч человек.

«Почему под запрет попадают только футбольные матчи, в то время как крытые спортивные комплексы, кафе, рестораны и ТРЦ продолжают работать в штатном режиме? Риск заразиться на открытой территории стадиона значительно ниже, чем в вышеперечисленных заведениях.

- В чем логика запрещать проведение футбольного матча на открытом стадионе с максимальными мерами безопасности, учитывая, что тысячи болельщиков без масок переберутся смотреть игру в кафе и бары? И когда сегодня вечером рестораны переполнятся болельщиками, которые съехались из разных городов страны, то действительно наступит второй «Буковель». Такой сценарий техногенная комиссия не рассматривала?", — написал Палкин.

При этом, генеральный директор донецкого клуба считает, что заданные им вопросы останутся без ответов.

"ФК «Шахтер» и болельщики клуба по всей Украине внимательно ждут ответов ответственных лиц, которые допустили подобное решение. Однако есть твердая уверенность, что вопросы так и останутся без ответов", — отметил Палкин.

Кроме того, генеральный директор Шахтера добавил, что клуб компенсирует болельщикам средства, потраченные на приобретение билетов, а продукты питания, которые были закуплены под организацию проведения матча, отправятся в детские дома и больницы.

Напомним, ранее постоянная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на заседании, которое прошло 17 марта, приняла решение запретить доступ зрителей к футбольным матчам в Киеве. Поводом для принятия такого решения стала ухудшающаяся в городе ситуация с COVID-19. Главой комиссии является мэр Киева Виталий Кличко.