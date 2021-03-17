Матч "Шахтер"-"Рома" пройдет без зрителей: в Киеве запретили посещать футбольные соревнования

В КГГА заявили, что ситуация с COVID-19 ухудшается, потому они не могут допустить огромного скопления людей в одном месте.

Постоянная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на заседании, которое прошло 17 марта, приняла решение запретить доступ зрителей к футбольным матчам в Киеве. Ограничение касается, в том числе, и международных игр. Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Поводом для принятия такого решения стала ухудшающаяся в городе ситуация с COVID-19. Главой комиссии является мэр Киева Виталий Кличко.

"В столице ситуация с распространением болезни сложная. Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержки. При этом завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить", — цитирует пресс-служба КГГА первого заместителя мэра Киева Николай Поворозник.

В тексте решения комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, который опубликован на сайте КГГА, сказано, что запрет на допуск зрителей к футбольным матчам в столице будет действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Отметим, накануне мэр Киева на брифинге призвал Кабмин усилить карантинные ограничения, действующие в "оранжевой" зоне. Тогда он заявил, что "этот вопрос находится исключительно в компетенции правительства". Поводом для беспокойства Кличко стало то, что в Киеве фиксируется значительный рост количества болеющих и госпитализаций с COVID-19. Также его смущал тот факт, что 18 марта должен состояться футбольный матч ФК "Шахтер" и ФК "Рома".

"В столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей — до 35 тысяч. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем", — отметил Кличко.

Отметим, 16 марта стало известно, что УАФ перенесла матчи сборной Украины квалификационного этапа Чемпионата мира 2022 года против Финляндии и Казахстана из Львова в Киев. Поводом для этого стало ухудшение ситуации с коронавирусом во Львове и возможное введение "красной" карантинной зоны в городе.