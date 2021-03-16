Матчи отборочного этапа ЧМ-2022 перенесли из Львова в Киев из-за COVID-19, - УАФ

Домашние игры сборной Украины против Финляндии и Казахстана должны пройти на столичном НСК "Олимпийский".

Исполнительный комитет Украинской ассоциации по футболу (УАФ) принял решение сменить место проведения домашних матчей сборной Украины квалификационного этапа Чемпионата мира 2022 года. Игры со сборными Финляндии и Казахстана пройдут не во Львове, как было определено ранее, а на киевском стадионе НСК "Олимпийский". Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

Поводом для переноса матчей в Киев стало ухудшение ситуации с коронавирусом во Львове и возможное введение "красной" карантинной зоны в городе.

Игра между сборными Украины и Финляндии состоится 28 марта 2021 года, а между сборными Украины и Казахстана — 31 марта 2021 года. Оба матча начинаются в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 16 марта заявил, что в столице наблюдается стремительный рост болеющих коронавирусом и госпитализаций и призвал Кабмин усилить карантинные ограничения в "оранжевой" зоне, в которой находится столица. Также он подчеркнул, что 18 марта в Киеве должен состояться матч между ФК "Шахтер" и ФК "Рома" и выразил сомнение касательно целесообразности проведения этой игры со зрителями.

"На четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей — до 35 тысяч. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем", — отметил Кличко.

В этот же день, 16 марта, мэр Львова Андрей Садовой также заявил, что ситуация с COVID-19 в городе тяжелая. Во Львове запретили проводить спортивные соревнования в помещениях и массовые банкеты. Садовой не исключил вероятности полного закрытия города, если динамика не пойдет на спад.