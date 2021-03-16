Матчі відбіркового етапу ЧС-2022 перенесли зі Львова до Києва через COVID-19, — УАФ

Домашні ігри збірної України проти Фінляндії та Казахстану повинні пройти на столичному НСК "Олімпійський".

Виконавчий комітет Української асоціації з футболу (УАФ) ухвалив рішення змінити місце проведення домашніх матчів збірної України кваліфікаційного етапу Чемпіонату світу 2022 року. Ігри зі збірними Фінляндії та Казахстану пройдуть не у Львові, як було визначено раніше, а на київському стадіоні НСК "Олімпійський". Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

Приводом для перенесення матчів до Києва стало погіршення ситуації з коронавірусом у Львові і можливе введення "червоної" карантинної зони в місті.

Гра між збірними України та Фінляндії відбудеться 28 березня 2021 року, а між збірними України і Казахстану — 31 березня 2021 року. Обидва матчі починаються о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 16 березня заявив, що в столиці спостерігається стрімке зростання хворих на коронавірус і госпіталізацій і закликав Кабмін посилити карантинні обмеження в "помаранчевій" зоні, в якій знаходиться столиця. Також він підкреслив, що 18 березня в Києві має відбутися матч між ФК "Шахтар" і ФК "Рома" і висловив сумнів щодо доцільності проведення цієї гри з глядачами.

"На четвер у столиці запланований великий футбольний матч, на який з усіх регіонів приїдуть багато глядачів — до 35 тисяч. У нинішній ситуації це може бути другим Буковелем", — зазначив Кличко.

Цього ж дня, 16 березня, міський голова Львова Андрій Садовий також заявив, що ситуація з COVID-19 в місті складна. У Львові заборонили проводити спортивні змагання в приміщеннях і масові банкети. Садовій не заперечив ймовірність повного закриття міста, якщо динаміка не піде на спад.