Матч "Шахтар" — "Рома" пройде без глядачів: у Києві заборонили відвідувати футбольні змагання

У КМДА заявили, що ситуація з COVID-19 погіршується, тому вони не можуть допустити величезного скупчення людей в одному місці.

Постійна комісія з питань ТЕБ та НС на засіданні, яке пройшло 17 березня, прийняла рішення заборонити доступ глядачів до футбольних матчів у Києві. Обмеження стосується, у тому числі і міжнародних ігор. Про це повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Приводом для прийняття такого рішення стало погіршення в місті ситуація з COVID-19. Головою комісії є мер Києва Віталій Кличко.

"У столиці ситуація з поширенням хвороби складна. Щодня збільшується кількість хворих, у тому числі і тих, хто потребує госпіталізації. Лікарні наповнені пацієнтами, як ніколи. Багато пацієнтів у важкому стані і потребують кисневої підтримки. При цьому завтра в столиці заплановано великий футбольний матч, на який з усієї країни з'їдуться вболівальники. Таке скупчення людей призведе до вибуху захворюваності. І ми повинні цього не допустити", — цитує пресслужба КМДА першого заступника мера Києва Миколу Поворозника.

У тексті рішення комісії з питань ТЕБ та НС, яке опубліковане на сайті КМДА, сказано, що заборона на допуск глядачів до футбольних матчів у столиці діятиме до стабілізації епідеміологічної ситуації.

Зазначимо, що напередодні мер Києва на брифінгу закликав Кабмін посилити карантинні обмеження, що діють у "помаранчевій" зоні. Тоді він заявив, що "це питання з компетенції уряду". Приводом для занепокоєння Кличка стало те, що в Києві фіксується значне зростання кількості хворих на туберкульоз і госпіталізацій з COVID-19. Також його бентежив той факт, що 18 березня має відбутися футбольний матч ФК "Шахтар" і ФК "Рома".

"У столиці заплановано великий футбольний матч, на який з усіх регіонів приїдуть багато глядачів — до 35 тисяч. У нинішній ситуації це може бути другим Буковелем", — зазначив Кличко.

Зазначимо, що 16 березня стало відомо, що УАФ перенесла матчі збірної України кваліфікаційного етапу Чемпіонату світу 2022 року проти Фінляндії та Казахстану зі Львова до Києва. Приводом для цього стало погіршення ситуації з коронавірусом у Львові і можливе введення "червоної" карантинної зони в місті.