Гендиректор Шахтаря відреагував на заборону відвідування вболівальниками матчу Шахтар — Рома

Сергій Палкін поставив ряд питань київській владі, але визнав, що не розраховує почути відповіді

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін відреагував на рішення київської міської влади про заборону відвідування вболівальниками матчу 1/8 фіналу Ліги Європи між Шахтарем і Ромою. Палкін опублікував ряд питань міській владі столиці на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, два питання стосуються термінів, у які КМДА поінформувала клуб про заборону відвідування матчу вболівальниками. На думку Сергія Палкіна, про це потрібно було повідомити раніше, ніж за добу до гри.

Крім цього, керівництво донецького клубу не розуміє, чому міська влада оперувала цифрою 35 тисяч уболівальників, коли реальна цифра не перевищувала показник 14 тисяч чоловік.

«Чому під заборону потрапляють тільки футбольні матчі, у той час як відкриті спортивні комплекси, кафе, ресторани і ТРЦ продовжують працювати в штатному режимі? Ризик заразитися на відкритій території стадіону значно нижчий, ніж у перерахованих вище закладах.

- У чому логіка забороняти проведення футбольного матчу на відкритому стадіоні з максимальними заходами безпеки, враховуючи, що тисячі вболівальників без масок переберуться дивитися гру в кафе і бари? І коли сьогодні ввечері ресторани переповняться вболівальниками, які з'їхалися з різних міст країни, то дійсно настане другий «Буковель». Такий сценарій техногенна комісія не розглядала?", — написав Палкін.

При цьому генеральний директор донецького клубу вважає, що поставлені ним запитання залишаться без відповідей.

"ФК «Шахтар» і вболівальники клубу по всій Україні уважно чекають відповідей відповідальних осіб, які допустили подібне рішення. Однак є тверда впевненість, що питання так і залишаться без відповідей", — зазначив Палкін.

Крім того, генеральний директор Шахтаря додав, що клуб компенсує вболівальникам кошти, витрачені на придбання квитків, а продукти харчування, які були закуплені під організацію проведення матчу, відправляться в дитячі будинки та лікарні.

Нагадаємо, що раніше постійна комісія з питань ТЕБ та НС на засіданні, яке пройшло 17 березня, прийняла рішення заборонити доступ глядачів до футбольних матчів у Києві. Приводом для прийняття такого рішення стало погіршення в місті ситуації з COVID-19. Головою комісії є мер Києва Віталій Кличко.