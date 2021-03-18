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"Брюгге" выкупил контракт украинского футболиста

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Эдуард Соболь, Брюгге, футболист
Эдуард Соболь

Эдуард Соболь стал полноценным футболистом бельгийского клуба

Украинский защитник Эдуард Соболь стал полноценным футболистом Брюгге. Клуб не делал официального заявления о выкупе контракта игрока, но информация стала известной после того, как было опубликовано заявление о дополнительной эмиссии акций клуба, сообщает официальный сайт клуба.

В документе зафиксированы игроки, с которыми у Брюгге подписаны полноценные контракты. В нем сказано, что у Соболя контракт с клубом будет действителен ещё в течение трёх сезонов. 

За Брюгге Соболь выступает с лета 2019 года. Бельгийцы уже продлевали аренду футболиста на один сезон. 

При этом, сумма, которую получил Шахтер за переход игрока, не называется.

В текущем сезоне Соболь провёл в составе Брюгге 28 матчей во всех турнирах и отличился одним забитым голом.

Напомним, Брюгге уступил киевскому Динамо в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Минимальную победу и выход в следующий раунд киевлянам принес гол Буяльского на 83 минуте.