"Брюгге" викупив контракт українського футболіста

Едуард Соболь став повноцінним футболістом бельгійського клубу.

Український захисник Едуард Соболь став повноцінним футболістом "Брюгге". Клуб не робив офіційної заяви про викуп контракту гравця, але інформація стала відомою після того, як була опублікована заява про додаткову емісію акцій клубу, повідомляє офіційний сайт клубу.

У документі зафіксовані гравці, з якими у "Брюгге" підписані повноцінні контракти. У ньому сказано, що в Соболя контракт із клубом буде дійсний ще протягом трьох сезонів.

За "Брюгге" Соболь виступає з літа 2019 року. Бельгійці вже продовжували оренду футболіста на один сезон.

При цьому, сума, яку отримав Шахтар за перехід гравця, не називається.

У поточному сезоні Соболь провів у складі "Брюгге" 28 матчів у всіх турнірах і відзначився одним забитим голом.

Нагадаємо, "Брюгге" поступився київському Динамо в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Мінімальну перемогу та вихід у наступний раунд киянам приніс гол Буяльського на 83 хвилині.