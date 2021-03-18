Динамо обратилось в Комитет по этике и честной игре УАФ из-за заявлений Лучи (фото)

Руководство киевского клуба требует начать расследование в отношении Главы комитета арбитров

Футбольный клуб Динамо Киев написал открытое письмо Комитету по этике и честной игре УАФ с просьбой начать расследование в отношении главы Комитета арбитра УАФ Лучано Лучи.

На официальном сайте столичного клуба был опубликован полный текст заявления с подписью президента Динамо Игоря Суркиса.

Помимо просьбы открыть расследование по делу относительно нарушений главой Комитета арбитров Лучано Лучи, клуб призывает установить факты нарушения, на основании которых обратиться в Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ для применения санкций в отношении Лучи, в виде запрета на осуществление любой деятельности, связанной с футболом.

В случае же отсутствия любой реакции, руководство Динамо угрожает обратиться в УЕФА и ФИФА.

Напомним, днем ранее в КДК УАФ с просьбой начать расследование в отношении Лучано Лучи обратился донецкий Олимпик. Руководство клуба считает, что Глава комитета арбитров нарушает Устав УАФ по возрастному критерию. В связи с этим фактом, Олимпик требует начать проверку причин и обстоятельств, по которым Лучано Лучи продолжал занимать свой пост, несмотря на возрастные ограничения.