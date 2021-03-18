RU
RU
Розділи
Матеріали
Спорт

Динамо звернулося до Комітету з етики та чесної гри УАФ через заяву Лучі (фото)

41
Лучано Лучі, звернення Динамо, УАФ
Лучано Лучі

Керівництво київського клубу вимагає почати розслідування щодо Голови комітету арбітрів

Футбольний клуб Динамо Київ написав відкритого листа Комітету з етики та чесної гри УАФ з проханням почати розслідування щодо голови Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

На офіційному сайті столичного клубу був опублікований повний текст заяви з підписом президента Динамо Ігоря Суркіса.

Крім прохання відкрити розслідування у справі щодо порушень головою Комітету арбітрів Лучано Лучі, клуб закликає встановити факти порушення, на підставі яких звернувся в Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ для застосування санкцій щодо Лучі, у вигляді заборони на здійснення будь-якої діяльності, пов'язаної з футболом.

У разі ж відсутності будь-якої реакції, керівництво Динамо погрожує звернутися в УЄФА і ФІФА.

Нагадаємо, що днем раніше в КДК УАФ з проханням розпочати розслідування щодо Лучано Лучі звернувся донецький Олімпік. Керівництво клубу вважає, що Голова комітету арбітрів порушує Статут УАФ за віковим критерієм. У зв'язку з цим фактом, Олімпік вимагає почати перевірку причин і обставин, за яких Лучано Лучі продовжував займати свій пост, незважаючи на вікові обмеження.