Динамо звернулося до Комітету з етики та чесної гри УАФ через заяву Лучі (фото)

Керівництво київського клубу вимагає почати розслідування щодо Голови комітету арбітрів

Футбольний клуб Динамо Київ написав відкритого листа Комітету з етики та чесної гри УАФ з проханням почати розслідування щодо голови Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

На офіційному сайті столичного клубу був опублікований повний текст заяви з підписом президента Динамо Ігоря Суркіса.

Крім прохання відкрити розслідування у справі щодо порушень головою Комітету арбітрів Лучано Лучі, клуб закликає встановити факти порушення, на підставі яких звернувся в Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ для застосування санкцій щодо Лучі, у вигляді заборони на здійснення будь-якої діяльності, пов'язаної з футболом.

У разі ж відсутності будь-якої реакції, керівництво Динамо погрожує звернутися в УЄФА і ФІФА.

Нагадаємо, що днем раніше в КДК УАФ з проханням розпочати розслідування щодо Лучано Лучі звернувся донецький Олімпік. Керівництво клубу вважає, що Голова комітету арбітрів порушує Статут УАФ за віковим критерієм. У зв'язку з цим фактом, Олімпік вимагає почати перевірку причин і обставин, за яких Лучано Лучі продовжував займати свій пост, незважаючи на вікові обмеження.