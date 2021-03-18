Динамо продлевает абонементы болельщикам и предлагает вернуть деньги за билеты

Столичный клуб поддержал болельщиков в ситуации с запретом на посещение стадиона

18 марта Киевский городской голова Виталий Кличко объявил о новых карантинных ограничениях в столице Украины. В частности, с 20 марта по 9 апреля будут запрещены посещения спортивных мероприятий.

Руководство киевского Динамо на официальном сайте клуба обратилось к болельщикам со словами поддержки.

"Мы очень благодарны всем поклонникам клуба, которые пришли поддержать "Динамо" на матчи весенней части чемпионата, Кубка Украины и Лиги Европы, которых не остановили ни снег, ни мороз, ни ветер.

К сожалению, из-за угрозы пандемии коронавируса, начиная с 20 марта футбольные матчи в Киеве снова будут проходить без зрителей. Нам всем придется набраться терпения чтобы пережить это время с наименьшими потерями для здоровья наших соотечественников", — говорится в заявлении.

В киевском клубе также предложили болельщикам вернуть деньги за билеты на ближайший домашний матч против львовского Руха. При этом, есть и альтернативный вариант: использовать эти же билеты для посещения следующего матча, когда городские власти снова разрешат болельщикам присутствовать на стадионах.

Кроме того, абонементы на сезоны 2019/2020 и 2020/2021, будут действительными и на следующий сезон.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с субботы столица усиливает карантинные ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Об этом градоначальник сообщил на брифинге.

В Украине растет количество заболевших COVID-19. В Национальной академии наук заявляют, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать национальной катастрофой.