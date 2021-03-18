Динамо продовжує абонементи вболівальникам і пропонує повернути гроші за квитки

Столичний клуб підтримав уболівальників у ситуації із забороною на відвідування стадіону

18 березня Київський міський голова Віталій Кличко оголосив про нові карантинні обмеження в столиці України. Зокрема, з 20 березня по 9 квітня будуть заборонені відвідування спортивних заходів.

Керівництво київського Динамо на офіційному сайті клубу звернулося до вболівальників зі словами підтримки.

"Ми дуже вдячні всім шанувальникам клубу, які прийшли підтримати "Динамо" на матчі весняної частини чемпіонату, Кубку України та Ліги Європи, яких не зупинили ні сніг, ні мороз, ні вітер.

На жаль, через загрозу пандемії коронавірусу, починаючи з 20 березня футбольні матчі в Києві знову будуть проходити без глядачів. Нам усім доведеться набратися терпіння щоб пережити цей час з найменшими втратами для здоров'я наших співвітчизників", — йдеться в заяві.

У київському клубі також запропонували вболівальникам повернути гроші за квитки на найближчий домашній матч проти львівського Руху. При цьому, є й альтернативний варіант: використовувати ці ж квитки для відвідування наступного матчу, коли міська влада знову дозволить уболівальникам бути присутніми на стадіонах.

Крім того, абонементи на сезони 2019/2020 та 2020/2021 будуть дійсними і на наступний сезон.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що із суботи столиця посилює карантинні обмеження через ситуацію з коронавірусом. Про це градоначальник повідомив на брифінгу.

В Україні зростає кількість хворих на COVID-19. У Національній академії наук заявляють, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння, і може стати національною катастрофою.