С Погба, Гризманном и Мбаппе: Дидье Дешам определился с заявкой на матч против Украины

Главный тренер сборной Франции огласил список футболистов на ближайшие матчи команды

Соперники сборной Украины по отборочному циклу на чемпионат мира 2022 года определились со списком игроков, которые будут вызваны на ближайший сбор. Во время этого игрового цикла сборная Франции сыграет с Украиной, передает пресс-служба УАФ.

На этот сбор главный тренер действующих чемпионов мира Дидье Дешам вызвал следующих футболистов:

Вратари: Альфонс Ареоля ("Фулхэм", Англия), Уго Льорис ("Тоттенхэм", Англия), Майк Меньян ("Лилль"), Стив Манданда ("Марсель").

Защитники: Люка Динь ("Эвертон", Англия), Лео Дюбуа ("Лион"), Люка Эрнандес, Бенжамен Павар (оба — "Бавария", Германия), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Клеман Лангле ("Барселона", Испания), Ферлан Менди, Рафаэль Варан (оба — "Реал", Испания), Курт Зума ("Челси", Англия).

Полузащитники: Н’Голо Канте ("Челси", Англия), Танги Ндомбеле, Мусса Сиссоко (оба — "Тоттенхэм", Англия), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Англия), Адриен Рабьо ("Ювентус", Италия).

Нападающие: Виссам Бен Йеддер ("Монако"), Кингсли Коман ("Бавария", Германия), Усман Дембеле, Антуан Гризманн (оба — "Барселона", Испания), Оливье Жиру ("Челси", Англия), Тома Лемар ("Атлетико", Испания), Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед", Англия), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Матч между сборными Франции и Украины состоится 24 марта на Стад Де Франс, в пригороде Парижа Сен-Дени.

Помимо матча против украинской сборной, французам предстоит выездные матчи против команды Казахстана, который запланирован на 28 марта, а также Боснии и Герцеговины 31 марта.

Ранее сообщалось, что в 2021 году с учетом официальных матчей, сборная Украины проведёт 15 игр.

Напомним, в 2021 году сборная Украины примет участие в финальной части перенесенного в связи с пандемией чемпионата Европы-2020, а также сыграет в квалификации на чемпионат мира-2022.