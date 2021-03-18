З Погбою, Грізманном і Мбаппе: Дідьє Дешам визначився із заявкою на матч проти України

Головний тренер збірної Франції оголосив список футболістів на найближчі матчі команди

Суперники збірної України з відбірного циклу на чемпіонат світу 2022 року визначилися зі списком гравців, які будуть викликані на найближчий збір. Під час цього ігрового циклу збірна Франції зіграє з Україною, передає пресслужба УАФ.

На цей збір головний тренер чинних чемпіонів світу Дідьє Дешам викликав таких футболістів:

Воротарі: Альфонс Ареола ( "Фулхем", Англія), Уго Льоріс ( "Тоттенхем", Англія), Майк Меньян ( "Лілль"), Стів Манданда ( "Марсель").

Захисники: Люка Дінь ( "Евертон", Англія), Лео Дюбуа ( "Ліон"), Люка Ернандес, Бенжамен Павар (обидва — "Баварія", Німеччина), Преснель Кімпембе (ПСЖ), Клеман Лангле ( "Барселона", Іспанія), Ферлан Менді, Рафаель Варан (обидва — "Реал", Іспанія), Курт Зума ( "Челсі", Англія).

Півзахисники: Н'Голо Канті ( "Челсі", Англія), Тангі Ндомбеле, Мусса Сіссоко (обидва — "Тоттенхем", Англія), Поль Погба ( "Манчестер Юнайтед", Англія), Адріан Рабьо ( "Ювентус", Італія).

Нападники: Віссам Бен Єддер ( "Монако"), Кінгслі Коман ( "Баварія", Німеччина), Усман Дембеле, Антуан Грізманн (обидва — "Барселона", Іспанія), Олів'є Жіру ( "Челсі", Англія), Тома Лемар ( "Атлетіко", Іспанія), Антоні Марсьяль ("Манчестер Юнайтед", Англія), Кіліан Мбаппе (ПСЖ).

Матч між збірними Франції та України відбудеться 24 березня на Стад де Франс, у передмісті Парижа Сен-Дені.

Крім матчу проти української збірної, французам належить виїзні матчі проти команди Казахстану, запланований на 28 березня, а також Боснії і Герцеговини 31 березня.

Раніше повідомлялося, що у 2021 році з урахуванням офіційних матчів, збірна України проведе 15 ігор.

Нагадаємо, що у 2021 році збірна України візьме участь у фінальній частині перенесеного у зв'язку з пандемією чемпіонату Європи-2020 року, а також зіграє у кваліфікації на чемпіонат світу-2022.