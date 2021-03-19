Украина потеряла прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов

Украинские команды будут стартовать из квалификационного этапа Лиги чемпионов.

"Динамо" и "Шахтер" проиграли матчи 1/8 финала Лиги Европы и вылетели из турнира, их поражения опустили Украину на 12 место в таблице коэффициентов УЕФА.

Украина не сможет догнать Шотландию, которая занимает 11 место, которое необходимо для прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне 2022/2023 — клубы будут стартовать с квалификационного раунда.

Напомним, 18 марта, "Динамо" и "Шахтер" проиграли свои матчи и вылетели из Лиги Европы. По итогам двух матчей "Динамо" проиграло "Вильярреалу" 0:4, а "Шахтер" проиграл "Роме" с общим счетом 1:5.

Ранее постоянная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на заседании, которое прошло 17 марта, приняла решение запретить доступ зрителей к футбольным матчам в Киеве. Поводом для принятия такого решения стала ухудшающаяся в городе ситуация с COVID-19. Главой комиссии является мэр Киева Виталий Кличко.