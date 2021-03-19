Україна втратила пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів

Українські команди стартуватимуть з кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів.

"Динамо" і "Шахтар" програли матчі 1/8 фіналу Ліги Європи і вилетіли з турніру, їхні поразки опустили Україну на 12 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Україна не зможе наздогнати Шотландію, яка посідає 11 місце, яке необхідно для прямої путівки в груповий етап Ліги чемпіонів у сезоні 2022/2023 — клуби будуть стартувати з кваліфікаційного раунду.

Нагадаємо, що 18 березня "Динамо" і "Шахтар" програли свої матчі і вилетіли з Ліги Європи. За підсумками двох матчів "Динамо" програло "Вільярреалу" 0: 4, а "Шахтар" програв "Ромі" із загальним рахунком 1: 5.

Раніше постійна комісія з питань ТЕБ та НС на засіданні, яке пройшло 17 березня, прийняла рішення заборонити доступ глядачів до футбольних матчів у Києві. Приводом для прийняття такого рішення стало погіршення в місті ситуації з COVID-19. Головою комісії є мер Києва Віталій Кличко.