Украинский шпажист Рейзлин выиграл золото на Кубке мира по фехтованию в России (фото)

Для 37-летнего украинца это уже вторая победа на этапе Кубка мира. В 2019 году он выиграл соревнования в Берне.

Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин выиграл золотую медаль на этапе Кубка мира-2021 по фехтованию, который состоялся в российской Казани. Об этом сообщает Isport.ua.

Отмечается, что 37-летний украинский спортсмен одолел в полуфинале египтянина Ахмеда Эль-Сайеда (15:7), а в финальной схватке победил действующего чемпиона мира – мадьяра Гергея Шиклоши (15:11).

Украинец во второй раз в карьере добился золотой награды этапа Кубка мира. Два года назад он выиграл соревнования в Берне.

Остальные участвовавшие в соревнованиях украинцы высоких мест не заняли: следующий за Рейзлином украинец Богдан Никишин завершил соревнования на 39 месте. У женщин лучшая из украинок Елена Кривицкая стала десятой.

В понедельник, 22 марта, в Казани состоятся командные соревнования, по итогам которых станут известны обладатели олимпийских лицензий в Японии.

Игорь Рейзлин – украинский фехтовальщик-шпажист, двукратный призер чемпионата мира 2019 года в Будапеште, призер Универсиады-2009 и чемпионата Европы по фехтованию. В 2021 году он получил орден Данилы Галицкого.

Отметим, в декабре 2020 года украинская саблистка Ольга Харлан в пятый раз в своей карьере стала победительницей мирового рейтинга Международной федерации фехтования (FIE).