Український шпажист Рейзлін виграв золото на Кубку світу з фехтування в Росії (фото)

Для 37-річного українця це вже друга перемога на етапі Кубка світу. У 2019 він виграв змагання в Берні.

Український фехтувальник Ігор Рейзлін виграв золоту медаль на етапі Кубка світу-2021 з фехтування, який відбувся в російській Казані. Про це повідомляє Isport.ua.

Відзначається, що 37-річний український спортсмен здолав у півфіналі єгиптянина Ахмеда Ель-Сайєда (15:7), а у фінальній сутичці переміг чинного чемпіона світу — венгра Гергея Шиклоше (15:11).

Українець вдруге в карʼєрі домігся золотої нагороди етапу Кубка світу. Два роки тому він виграв змагання в Берні.

Інші українціі, які брали участь в змаганнях, високих місць не посіли: наступний за Рейзліним українець Богдан Нікішин завершив змагання на 39 місці. У жінок краща з українок Олена Кривицька стала десятою.

У понеділок, 22 березня, в Казані відбудуться командні змагання, за підсумками яких стануть відомі володарі олімпійських ліцензій в Японії.

Ігор Рейзлін — український фехтувальник-шпажист, дворазовий призер чемпіонату світу 2019 року в Будапешті, призер Універсіади-2009 і чемпіонату Європи з фехтування. У 2021 році він отримав орден Данила Галицького.

Відзначимо, в грудні 2020 року українська шаблістка Ольга Харлан в пʼятий раз у своїй карʼєрі стала переможницею світового рейтингу Міжнародної федерації фехтування (FIE).